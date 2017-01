Napoli: spari in pieno giorno al mercato, ferita bimba di 10 anni e 3 senegalesi

Sparatoria in pieno giorno in via Annunziata, nel mercato della Maddalena a Napoli, che ha scatenato un fuggi - fuggi generale in strada. A rimanere ferita una bambina di 10 anni e altri tre giovani nordafricani, senegalesi.



I tre sono stati portati all'ospedale Loreto Mare, nessuno in pericolo di vita anche se uno ha riportato ferite più gravi, mentre la bambina è ricoverata nell'ospedale Santobono per una ferita a un piede. La piccola non sarebbe in gravi condizioni, ed il proiettile è già stato estratto dal piede.



Stando alle prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata colpita per errore da un proiettile vagante poiché l'obiettivo degli assalitori era il gruppo di nordafricani. A sparare sarebbe stato uno dei due uomini, non di colore, arrivati in scooter davanti ad una bancarella di borse e pellami gestita da extracomunitari.



Si sospetta che all'origine del raid ci possa essere una storia di estorsione. Sembra infatti che prima della sparatoria ci sia stata una lite tra un giovane esattore di un clan locale e l'ambulante che gestisce la bancarella, difeso dai tre senegalesi.