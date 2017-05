Triggiano: 1,2 chili di marijuana nel box condominiale pronta per lo spaccio

Arrestati 5 giovani a Triggiano intenti a suddividere in dosi la marijuana.

"Nella tarda serata di ieri, a Triggiano (Bari), i Carabinieri della locale Compagnia hanno fatto un blitz all'interno di un box garage di pertinenza di un condominio di viale Gramsci, sorprendendovi cinque giovani del luogo seduti intorno ad un tavolo, intenti a confezionare in dosi della sostanza stupefacente del tipo marijuana" si fa sapere in una nota dall'Arma.



"Da tempo i cinque giovani erano tenuti sotto controllo dai Carabinieri e con il blitz di ieri è stata smantellata una vera e propria centrale di spaccio, presso la quale venivano effettuate le operazioni di suddivisione di ingenti quantitativi di stupefacente divisi in dosi pronte da immettere nell'illecito mercato locale. La perquisizione ha infatti permesso di rinvenire all'interno del box circa un chilo e duecento grammi di sostanza stupefacente di marijuana, di cui 300 grammi già suddivisi in 160 dosi pronte per lo smercio, appena confezionate dai cinque giovani. L'ulteriore attività di ricerca ha consentito di rinvenire anche un ingente quantitativo di materiale per il confezionamento della droga, nonché di accertare la presenza di una telecamera posta all'ingresso del box garage che consentiva agli spacciatori di vedere chi si apprestava ad accedere al box. I cinque giovani, tutti triggianesi di età compresa tra i 22 e i 30 anni sono stati arrestati in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bari, sottoposti al regime degli arresti domiciliari" informano in conclusione i militi.