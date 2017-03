Taranto: scoperto un market della droga in un circolo ricreativo

Arrestato un 46enne che spacciava droga all'interno del suo circolo ricreativo.

"I Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato - fanno sapere in una nota dall'Arma -, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di munizionamento, un 46enne, tarantino, con precedenti di polizia. I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taranto nel corso di un servizio coordinato a largo raggio, durante l'espletamento di un posto di controllo, hanno intimato l'Alt all'uomo che viaggiava a bordo di uno scooter. Il 46enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionate in bustine termosigillate, abilmente occultate all'interno degli slip."



"Per tali motivi, i Carabinieri hanno ritenuto di approfondire i controlli, estendendo la perquisizione ad un circolo ricreativo gestito dal 46enne unitamente ad una donna, anch'ella tarantina. All'esito dell'attività, all'interno del club, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente di varia tipologia per un totale di circa 233 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, gran parte della quale già confezionata in bustine termosigillate e pronte allo spaccio, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 350 euro, in banconote di piccolo taglio, sequestrata in quanto ritenuta il provento dell'attività illecita sino a quel momento posta in essere dai due" prosegue la Benemerita.



Viene diffuso in ultimo: "Nel corso della perquisizione venivano inoltre rinvenuti 8 proiettili, dei quali 7 cal.380 ed uno cal.7,65. Durante le successive perquisizioni domiciliari, proprio presso il domicilio dell'uomo, i militari hanno rinvenuto una pistola 'a salve' con tappo rosso munita di serbatoio, acquisita comunque dai Carabinieri per eseguire ulteriori accertamenti. L'uomo, condotto in caserma, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento; lo stesso, all'esito delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo ionico mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà per i medesimi reati. Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato nei prossimi giorni."