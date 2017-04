San Filippo del Mela: fa trovare droga e viene picchiato, arrestato 33enne

Arrestato un 33enne per spaccio e lesioni.

"I militari della Compagnia Carabinieri di Milazzo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di un soggetto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni personali aggravate" segnala in una nota l'Arma.



La Benemerita riporta inoltre: "Le indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri di San Filippo del Mela hanno consentito di risalire nel giro di qualche mese al responsabile del ritrovamento di un borsone avvenuto il 20 febbraio 2017 presso un rudere sito nella frazione Cattafi del Comune di San Filippo del Mela. All'interno di questa struttura, che un tempo ospitava un fiorente ristorante dell'hinterland, i militari trovarono, occultato all'interno di un congelatore in disuso, un borsone contenente 1 kg di marjuana e 33 cartucce cal. 22. L'attività investigativa prontamente avviata attraverso una serie di mirati accertamenti, perquisizioni, sopralluoghi e sommarie informazioni testimoniali consentiva di far luce anche su un ulteriore episodio. La stessa notte del rinvenimento si presentava presso gli uffici di quel comando stazione un giovane, vittima di una violenta aggressione, per denunciare il tutto. L'intuito investigativo dei militari consentiva nel breve di legare i due episodi e di ricostruire l'intera vicenda."



"Il giovane ritenuto uno dei responsabili del ritrovamento dello zaino contenete la droga era stato picchiato con una spranga di ferro che gli aveva cagionato un lieve trauma cranico, lo stesso appena giunto in caserma aveva dato una giustificazione che non convinse gli inquirenti, che da subito strinsero il cerchio su un 33enne originario di Milazzo" viene puntualizzato in conclusione dai militari.