San Bonifacio: operaio indiano sorpreso con con 230 grammi di eroina

Arrestto un 28enne per spaccio.

"La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bonifacio hanno arrestato un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda un giovane indiano - viene riportato in una nota dell'Arma -, incensurato, di professione operaio nel settore conciario."



"Lo stesso è stato al centro di una serrata indagine dei militari dell'Arma impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona, condotta attraverso numerosi servizi di osservazione e pedinamento che hanno consentito ai Carabinieri di studiare attentamente i suoi movimenti" prosegue la Benemerita.



"Proprio durante uno di questi servizi l'uomo, mentre rientrava in paese, è stato sottoposto ad un controllo sulla strada, a seguito del quale sono poi scattate le perquisizioni dell'automobile su cui viaggiava e dell'abitazione. Al termine delle operazioni sono stati trovati, per la gran parte nascosti nell'autovettura, circa 230 grammi di eroina (intorno alle 500 dosi), oltre che tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Il cittadino indiano, quindi, è stato arrestato dai Carabinieri e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Verona, accompagnato presso il carcere di Verona-Montorio" segnalano in conclusione i militi.