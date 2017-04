Ruvo di Puglia: spaccio di droga in un trullo fuori dal cimitero

Arrestata un donna per spaccio di droga.

"I Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia hanno portato a termine un'operazione antidroga, conclusasi con l'arresto di una donna, 31enne, già nota alle forze dell'ordine. Gli accertamenti, prolungati negli ultimi giorni per comprendere la ragione e la direzione di arrivo e di partenza di molteplici persone nell'area esterna al cimitero del citato comune, hanno condotto i militari a focalizzare l'attenzione su un trullo in stato di abbandono, all'interno del quale hanno notato due persone addentrarsi con fare sospetto" illustrano in una nota dall'Arma.



I Carabinieri scrivono in conclusione: "Alla fase di iniziale di osservazione è quindi seguito il vero e proprio intervento nel corso del quale una donna è riuscita a scappare, facendo perdere le proprie tracce, mentre la seconda è stata sorpresa con le mani 'nel sacco', trovata in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. La conseguente perquisizione locale ha consentito di rinvenire complessivamente 22 grammi di marijuana, 9 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina, gran parte dei quali suddivisi in dosi ovvero, presumibilmente in corso di suddivisione attesa la presenza anche di un bilancino di precisione. Per la donna è scattato quindi l'arresto ed è finita ai domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sono in corso le indagini per identificare la fuggitiva e scoprire le modalità di approvvigionamento dello stupefacente."