Roma: tra un pieno e l'altro benzinaio arrotondava con spaccio droga

"I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un benzinaio di 43 anni, cittadino romano con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti" riferisce in una nota l'Arma.



"L'uomo è stato sorpreso all'interno del suo distributore di carburante, tra Cipro e Ottaviano, mentre cedeva una dose di marijuana in cambio di 10 euro. Il benzinaio pusher a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di altri 55 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. Dopo l'arresto, il 43enne è stato accompagnato in caserma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Fermato ed identificato anche il cliente, un ragazzino romano, che è stato segnalato in qualità di assuntore all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma" sottolineano infine i Carabinieri.