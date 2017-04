Roma: sorpreso a spacciare ai domiciliari, riarrestato 35enne

Un 35enne sorpreso a vendere hashish mentre era ai domiciliari.

"Nemmeno gli arresti domiciliari cui era sottoposto da tempo lo hanno persuaso a rimanere lontano dai guai. Un 35enne originario di Aversa con numerosi precedenti penali è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" espongono in un comunicato dall'Arma.



"I militari stavano eseguendo i consueti controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e quando è toccato al 35enne, saliti nel suo appartamento, lo hanno sorpreso proprio mentre stava cedendo alcune dosi di hashish ad un suo 'cliente'. Subito è scattata la perquisizione nella casa, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 80 grammi di 'fumo' e una somma di denaro ritenuta provento della sua attività illecita. Nei confronti del pusher sono stati riproposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo" si spiega in ultimo dalla Benemerita.