Roma: pusher tradito da un selfie, scoperto con 3 kg di marijuana in casa

Arrestato un 27enne per spaccio.

"I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, che nascondeva in casa oltre 3 kg di marijuana. - riportano in un comunicato dall'Arma - L'uomo è stato notato dai Carabinieri in strada, in atteggiamento sospetto e sottoposto al controllo ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e delle chiavi di un appartamento che ha riferito trovarsi in provincia di Varese, dove risulta risiedere."



"I Carabinieri non gli hanno creduto e spulciando tra la galleria di foto sul cellulare hanno notato un selfie scattato nei pressi di un portone di un palazzo palesemente di Tor Bella Monaca. Una volta risaliti all'abitazione - si rivela in conclusione dalla Benemerita -, è scattata la perquisizione dei Carabinieri che ha portato al rinvenimento di oltre 3 kg di marijuana, nascosti in un armadio. Dopo l'arresto l'uomo è stato accompagnato in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti."