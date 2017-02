Roma: passeggiate a Trastevere per piazzare la droga, 3 arresti

Arrestati a Roma tre pusher.

"Avevano messo in atto un frenetico spaccio di droga tra i vicoli storici di Trastevere, a Roma, evitando le zone 'note' come ponte Sisto e piazza Trilussa, ormai sotto la lente d'ingrandimento dei controlli dei Carabinieri, e mescolandosi tra la folla nella speranza di passare inosservati" espone in un comunicato l'Arma.



La Benemerita specifica: "Tuttavia ieri sera (18 febbraio, ndr), per i tre pusher sono scattate le manette. Si tratta di un 23enne egiziano, un 43enne somalo e un 54enne di Roma, tutti con precedenti per droga. I Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno messo fine alle loro passeggiate nel quartiere, dove avvicinavano turisti e giovani tentando di 'piazzare' le loro dosi di hashish. Erano ormai specializzati nell'individuare possibili acquirenti, offrire e cedere rapidamente la droga".



"I Carabinieri li hanno localizzati e pedinati, nelle vie tra piazza Mastai e Largo San Giovanni de' Matha, fino a quando, colti in flagranza, li hanno bloccati. - viene precisato - I militari hanno rinvenuto nelle loro tasche diverse decine di dosi di hashish e diverse centinaia di euro, provento dello spaccio. I tre pusher sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti."