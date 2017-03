Roma: offre lattina a carabinieri in borghese con dentro la droga

Arrestato uno spacciatore a Roma.

"Avvicinava gli acquirenti, prendeva le ordinazioni delle dosi e poi prelevava la droga che aveva nascosto all'interno di una lattina, occultata all'interno di un tombino in via di San Vito, traversa di via Merulana a Roma" viene riportato in una nota dei Carabinieri.



"Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 32enne del Mali, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. In servizio in abiti civili, i Carabinieri sono stati avvicinati dall'uomo che, dopo aver offerto loro dosi di stupefacente, si è allontanato e diretto verso un tombino, da dove ha prelevato una lattina. Quando i Carabinieri hanno notato che all'interno della lattina vi erano le dosi già pronte alla vendita, sono intervenuti bloccando il pusher. Sequestrate decine di dosi di marijuana. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo" descrive in ultimo la Benemerita.