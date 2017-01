Roma: market della droga in casa, arrestati due fratelli a Corviale

"Un'attività info-investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli ha portato all'arresto, la scorsa notte, di due fratelli romani, di 25 e 27 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Corviale dove, già da qualche giorno, erano stati notati strani movimenti" rivela in un comunicato l'Arma.



I militi informano infine: "Monitorando gli spostamenti dei due fratelli, i Carabinieri hanno scelto il momento propizio per intervenire nella loro abitazione dove sono stati rinvenuti 205 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina, varie dosi di hashish, bilancini elettronici di precisione e tutto il materiale utilizzato per confezionare le dosi. Gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida."