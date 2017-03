Roma: mamma e figlio gestiscono market della droga a Trastevere

Arrestati madre e figlio per spaccio.

"E' un vero e proprio market della droga a conduzione familiare quello scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere - viene diffuso in una nota dell'Arma -, che hanno arrestato madre e figlio romani, lei impiegata 54enne e lui 32enne senza occupazione, con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso."



La Benemerita riferisce infine: "Indagando negli ambienti della droga dello storico quartiere, i Carabinieri hanno individuato l'abitazione dei due, in vicolo del Cedro, nel cuore di Trastevere, adibita a centro nevralgico della loro attività illecita. Proprio all'interno dell'abitazione madre e figlio pusher incontravano acquirenti, tossicodipendenti di zona e giovani in transito, ai quali cedevano le dosi già pronte. Ieri sera il blitz dei Carabinieri ha permesso di cogliere i due in flagranza mentre consegnavano la droga ad un acquirente, identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Bloccati i due malviventi, i Carabinieri hanno perquisito l'appartamento, rinvenendo oltre 1,1 kg di cocaina e 7.600 euro, ritenuti provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati nella vicina caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo."