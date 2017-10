Roma: intossicato da cocaina e cannabis, arrestato 22enne per spaccio

Arrestato un giovane in evidente stato di alterazione psicomotoria.

"I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 22enne romano - si riporta in un comunicato dall'Arma -, con precedenti, al termine di un rocambolesco intervento scattato nella serata di ieri in via Cardinale Oreglia, zona Boccea. I militari, impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato il giovane mentre, in evidente stato di alterazione psicomotoria, si aggirava lungo la strada."



"A quel punto i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo - proseguono quindi dalla Benemerita -, ma il 22enne, alla loro vista, ha reagito in modo sconsiderato e violento tentando più volte di colpirli con calci e pugni per sottrarsi all'identificazione, poi dandosi alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento concluso poco distante."



"Considerate le condizioni del giovane, i militari hanno deciso di portarlo al pronto soccorso del Policlinico 'Agostino Gemelli' per sottoporlo a una visita: anche in ospedale, però, il 22enne ha dato più volte in escandescenze aggredendo il personale sanitario e gli uomini dell'Arma" continuano i Carabinieri.



"Una volta riportato alla calma, il giovane è stato riscontrato affetto da 'intossicazione da cocaina e cannabis' e trattenuto in osservazione. La perquisizione scattata nella sua abitazione ubicata in zona Selva Candida ha consentito ai Carabinieri di sequestrare 1,3 Kg di marijuana, bilancini di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Attese le sue dimissioni dal Policlinico, i Carabinieri lo hanno ammanettato e portato in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" sottolineano in conclusione i militari.