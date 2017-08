Roma: fermati per un controllo auto, trovati con 4 etti di hashish

Arrestati a Colli Aniene (Roma) tre giovani scoperti in possesso di hashish e cocaina.

"Un semplice controllo alla circolazione stradale, da parte di una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e per 3 romani, di 24, 26 e 33 anni, tutti nullafacenti e già noti alle forze dell'ordine, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" viene scritto in una nota dell'Arma.

"I tre viaggiavano a bordo dell'autovettura del 33enne quando sono stati fermati per un controllo alla circolazione stradale, in zona Colle Aniene. - si comunica infine dalla Benemerita - L'atteggiamento sospetto dei tre ha spinto i militari ad approfondire il controllo. A seguito della perquisizione personale, veicolare e successivamente di quella domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 390 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina, nonché tutto il materiale idoneo per confezionare lo stupefacente. Dopo l'arresto i tre sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo."