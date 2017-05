Roma: coppia sorpresa con 2 chili di hashish in camera da letto

Operazione antidroga a Roma.

"Dalle intense indagini negli ambienti della droga, è spuntata una pista che ha condotto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro ad un'abitazione in viale di Valle Aurelia. Ieri sera, l'intervento e la seguente ispezione eseguiti dai Carabinieri, hanno portato all'arresto di due giovani conviventi, un uomo di 23 anni di Roma, senza occupazione e con precedenti, e una donna 27enne della provincia del Medio Campidano, barista" viene esposto in un comunicato dell'Arma.



La Benemerita descrive in conclusione: "I Carabinieri hanno rinvenuto nella stanza da letto della coppia, ben occultati in un armadio, 20 panetti di hashish del peso complessivo di 2 kg, bilancini di precisione, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente e diverse centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio. I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti."