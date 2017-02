Pioltello: Droga: lanciano 5 chili di marijuana sui tetti, arrestati

Arrestati due cittadini albanesi di 20 e 21 anni.

"I Carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda (Milano), coadiuvati da quelli della Cio del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, nel corso di un controllo straordinario del territorio incentrato sul 'Quartiere Satellite' di Pioltello, hanno tratto in arresto due cittadini albanesi di 20 e 21 anni, irregolari, il più giovane dei quali già noto alla Giustizia per reati contro il patrimonio, ritenuti responsabili di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti" comunicano dall'Arma.



"Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno effettuato controlli in alcune abitazioni, identificandone gli occupanti. Alla porta di un appartamento dell'ottavo e ultimo piano di uno stabile, gli uomini dell'Arma non hanno ottenuto alcuna risposta, nonostante fosse evidente la presenza di qualcuno in casa. E' stato così che alcuni militari, recatisi in cima al condominio per verificare che non avvenissero fughe dai balconi, hanno notato due giovani lanciare un trolley sul tetto da un terrazzo dell'ottavo piano, pertinenza proprio dell'appartamento che gli operanti stavano cercando di controllare" viene ripostato.



"Solamente dopo il lancio della valigia è stato possibile accedere nell'abitazione, all'interno della quale c'erano i due stranieri, trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso. Il recupero e l'ispezione della valigia della quale si erano poco prima disfatti, ha consentito ai Carabinieri di sequestrare 8 involucri, contenenti complessivamente oltre 5,2 chili di marijuana e numerosi telefoni cellulari. Nell'ambito dei medesimi controlli è inoltre finito in manette anche un moldavo 42enne, irregolare, rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione dopo essere stato espulso nel settembre scorso" concludono dalla Benemerita.