Molfetta: marijuana in frigo ma è 35enne a finire al fresco

Arrestato un 35enne di Molfetta che nascondeva in casa 300 grammi di marijuana.

"Nascondeva nella propria abitazione quasi 300 grammi di marijuana e per questo è finito in manette. È la scoperta fatta l'altra sera a Molfetta, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 35enne del luogo, incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" si fa sapere in una nota dall'Arma.



"L'uomo, finito nel mirino dei Carabinieri, è stato notato più volte assumere atteggiamenti sospetti, per ultimo, l'altra sera; al momento più opportuno, i Carabinieri hanno deciso di vederci chiaro, eseguendo una perquisizione presso la sua abitazione. Durante le operazioni di ricerca, all'interno del frigorifero e in una scatola da scarpe, nascosta in un armadio, sono state rinvenute centinaia di dosi di marijuana, pronte ad essere immesse nel mercato locale della droga, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Scattato quindi inevitabilmente l'arresto, l'uomo è stato poi collocato presso il proprio domicilio, agli arresti domiciliari, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, in attesa di giudizio. L'operazione dei militari non aveva, però, avuto termine" prosegue la Benemerita.



I militi scrivono dunque: "La mattina seguente, gli stessi Carabinieri, appreso che l'uomo era in possesso di una autovettura, sfuggita ai controlli, hanno ritenuto bene di non tralasciare i dovuti accertamenti e da una perquisizione sul veicolo, ben occultata nel cruscotto, è saltata fuori una pistola cromata, senza matricola, completa di caricatore e proiettili, ovviamente detenuta illegalmente."



I Carabinieri comunicano infine: "Al 35enne è stata quindi contestata anche la detenzione illegale di arma da sparo e anche di questo il giovane, dovrà rispondere alla competente autorità giudiziaria con rito direttissimo. Per la seconda volta, in poche ore, è così finito nuovamente dietro le sbarre."