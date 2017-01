Milano: arrestati tre grossisti di droga, sequestrati 26 kg tra hashish e cocaina

"I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno tratto in arresto 3 cittadini marocchini - viene riportato in una nota dell'Arma -, una 34enne e due uomini di 34 e 35 anni, tutti con precedenti penali, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti."



I Carabinieri scrivono: "Nei giorni scorsi, durante i consueti servizi di controllo del territorio, i militari avevano raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti in zona sulla coppia di coetanei che si muovevano nel centro di Cinisello Balsamo, con una utilitaria grigia."



"Avviata un' attività di osservazione e pedinamento dei soggetti, nel pomeriggio del 14 gennaio, i Carabinieri sono giunti nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Lambrate. Quando i due hanno incontrato e fatto salire sull'auto il 35enne che li attendeva con un trolley è scattato il controllo. Nella borsa erano nascosti oltre 13 Kg di hashish, confezionati in panetti e ovuli. La successiva perquisizione presso l'abitazione del 34enne ha permesso di rinvenire ulteriori 12 Kg della medesima sostanza, 1 Kg di cocaina e ben 85mila euro in contanti, frutto della fiorente attività di spaccio. I 3 arrestati sono stati condotti a San Vittore" sottolinea in ultimo la Benemerita.