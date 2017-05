Milano: 100 chili di hashish nascosti in cantina, 43enne arrestato

Arrestato un 43enne a Milano per detenzione e spaccio.

"I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano-Porta Monforte hanno tratto in arresto un 43enne italiano, incensurato, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. - viene riferito in una nota - Gli uomini dell'Arma sono entrati in azione in zona Gorla, all'esito di alcuni giorni di osservazione dei movimenti dell'uomo, fermato per un controllo e trovato in possesso di un coltellino con residui di hashish sulla lama".



"La perquisizione della casa della madre, dove il 43enne dimorava, si è conclusa con esito negativo. Le verifiche sono quindi state estese anche presso la residenza anagrafica dell'uomo dove, in cantina, i Carabinieri hanno scoperto una valigia e un cartone contenenti 16 grossi involucri all'interno dei quali erano occultati circa 100 kg di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi cadauno. - si precisa - L'arrestato è stato condotto a San Vittore, mentre proseguono le indagini per risalire alla provenienza dello stupefacente, destinato allo spaccio al minuto nel capoluogo milanese".