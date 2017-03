Massafra: spaccia dietro il bancone del bar, arrestato

Arrestato un 21enne di Massafra per spaccio.

"I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Massafra (Taranto), hanno arrestato, in flagranza di reato, per spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne del posto, celibe, barista, con precedenti di polizia. I militari, nel corso di un servizio mirato a prevenire e contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, segnatamente a carico di giovani, nella serata di ieri, hanno proceduto al controllo di un giovane massafrese che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una dose di hashish acquistata poco prima" scrivono in un comunicato dall'Arma.



La Benemerita riferisce quindi: "Espletati i dovuti accertamenti, volti a verificare la provenienza dello stupefacente, i Carabinieri procedevano a perquisire il bar, da dove il giovane era poco prima uscito. Nel corso delle operazioni, i militari rinvenivano, nella materiale disponibilità del barista, sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish per un totale di circa 15 grammi, già impacchettata e pronta per lo spaccio oltre alla somma in contante di 420 euro, in vario taglio, opportunamente sequestrata in quanto ritenuta provento dell'indebita attività sino a quel momento posta in essere."



"La perquisizione veniva estesa anche all'abitazione di quest'ultimo, nel corso della quale veniva rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi (mannite e bustine in cellophane) che veniva opportunamente sequestrato. Il 21enne, accompagnato in caserma, veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito, così come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane acquirente, all'esito delle formalità di rito, è stato segnalato alla Prefettura di Taranto per i conseguenti provvedimenti amministrativi. Lo stupefacente in sequestro sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per essere analizzato e catalogato" diffondono in conclusione i militi.