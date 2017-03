Grottaglie: sorpreso con 32 grammi di marijuana, arrestato 25enne

Arrestato per spaccio un giovane albanese.

"I Carabinieri della Stazione di Grottaglie (Taranto), hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, un 25enne, albanese, con precedenti di polizia. - si fa sapere in un comunicato dall'Arma - I militari, impegnati nel contrasto allo spaccio di droga, nei giorni precedenti avevano acquisito informazioni circa il fatto che il giovane fosse dedito ad un'attività di smercio di marijuana all'esterno di un locale della città delle ceramiche."



"Dopo giorni di osservazione e servizi specifici, i Carabinieri hanno, dapprima individuato il bar in questione e successivamente fermato il 25enne. All'esito dell'attività di perquisizione, estesa anche all'abitazione di residenza, i Carabinieri hanno rinvenuto all'interno della camera da letto dell'uomo, 32 grammi di marijuana, materiale atto al confezionamento della sostanza, un bilancino di precisione, 700 euro in contanti, verosimile provento di attività delittuosa sino a quel momento posta in essere, oltre a due cartucce calibro 12, illecitamente detenute. Per i motivi sopra indicati l'uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo jonico" viene illustrato in conclusione dalla Benemerita.