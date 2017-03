Gravina in Puglia: spaccia marjiuana davanti a scuola, fermato 25enne

Arrestato uno spacciatore che vendeva marjiuana davanti ad una scuola.

"Non è sfuggito ai Carabinieri della Stazione della città delle gravine il movimento di un 25enne, il quale, nel primo pomeriggio, in una via del centro cittadino, spacciava in strada dosi di marjiuana a giovanissimi acquirenti. Lo spacciatore aveva appena ceduto una dose di 'erba' ad un 19enne nei pressi di un istituto scolastico di secondo grado della cittadina" si comunica dall'Arma.



"Fermato in flagranza di spaccio è stato sottoposto ad una perquisizione presso la sua abitazione che ha consentito il rinvenimento di altre dosi di stupefacente dello stesso tipo - viene riferito inoltre dai Carabinieri -, che unitamente alla somma di oltre 250 euro che il giovane portava indosso sono state sequestrate. Lo spacciatore è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione del pm di turno in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo."



Dalla Benemerita espongono infine: "La circostanza dell'avvenuto spaccio nei pressi di un istituto scolastico in orario di apertura, costituisce difatti un'aggravante dell'attività di cessione condotta dal giovane gravinese, che gli ha impedito di fruire degli arresti domiciliari, determinando il pm procedente ad applicare la più severa misura cautelare del trasferimento in carcere."