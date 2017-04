Corsico: lanciano calzino pieno di cocaina dalla finestra, arrestati 2 fratelli

Arrestati per spaccio due fratelli.

"Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Corsico hanno tratto in arresto 2 fratelli italiani di 46 e 49 anni, entrambi già noti alla giustizia, poiché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" si rende noto dall'Arma.



"Gli uomini dell'Arma tenevano d'occhio da qualche giorno l'abitazione dei due - puntualizza inoltre la Benemerita -, sita nella periferia cittadina, a seguito della segnalazione di un continuo via vai di sconosciuti dall'appartamento. All'esito dei servizi di osservazione discreta, gli operanti hanno bloccato il più anziano dei due mentre usciva di casa, sorprendendolo con alcune dosi di cocaina in tasca. L'immediata perquisizione locale ha consentito di rinvenire il materiale per la pesatura e per il confezionamento dello stupefacente nonché la somma di 820 euro, provento dell'attività di spaccio."



"Nel cortile condominiale, infine, i Carabinieri hanno recuperato un calzino all'interno del quale il 46enne aveva occultato un 'sasso' della medesima sostanza, del peso di oltre 90 grammi, lanciato da una finestra durante l'irruzione dei militari. Gli arrestati compariranno innanzi al Giudice della direttissima" viene diffuso in ultimo dai militi.