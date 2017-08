Bra: in casa 120 grammi di cocaina "in pietra", arrestato pusher 23enne

Arrestato un giovane per spaccio di cocaina.

"I Carabinieri della compagnia di Bra e della Stazione di Narzole hanno arrestato in flagranza di reato un ventitreenne, disoccupato, originario dell'Albania ma residente a Bra, per produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. A seguito di un'attività investigativa di controllo e pedinamento, iniziata a partire dall'osservazione di un 'andirivieni' sospetto sotto casa dell'arrestato, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella sua abitazione" riferisce in una nota l'Arma.



La Benemerita rivela dunque: "Qui hanno trovato circa 120 grammi di cocaina 'in pietra', purissima, pronta per essere tagliata e distribuita. La sostanza è stata sequestrata: avrebbe potuto produrre dosi per circa 500 grammi, per un valore potenziale di oltre 15 mila euro. Durante la perquisizione sono stati rinvenute anche piccole bustine di nylon, forbici e altri attrezzi utili per il confezionamento delle dosi, destinate, con tutta probabilità al mercato dello spaccio locale. Nel corso dell'operazione, i Carabinieri hanno sequestrato anche tre telefoni cellulari."

Dai Carabinieri viene evidenziato in conclusione: "L'uomo, che aveva piccoli precedenti per porto abusivo di oggetti atti da offendere ed era segnalato come consumatore di stupefacenti, è stato trasferito in carcere ad Asti su disposizione del pm della Procura di Asti, mentre proseguono le indagini dei Militari dell'Arma per ricostruire il percorso dello stupefacente."