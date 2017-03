Barletta: in casa oltre 4 chili di marijuana, arrestato 36enne nullafacente

Arrestato per spaccio un 36enne di Barletta.

"Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 36enne del luogo, nullafacente, coniugato, incensurato. Nel corso di predisposti servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio avvenuti nei giorni precedenti, i militari avevano notato un via vai molto strano nei pressi dell'abitazione del soggetto" scrivono in un comunicato dall'Arma.



"Insospettiti per tale motivo hanno deciso di intervenire e hanno perquisito a fondo l'unità abitativa del soggetto - segnala dunque la Benemerita -, ove è stato rinvenuto sotto il materasso della camera da letto, in un bustone, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo marijuana pari a 4,100 kg suddivisa in 35 buste di cellophane già preconfezionate e pronte per essere immesse sul mercato."



"Insieme alla droga i militari hanno rinvenuto altresì un bilancino di precisione, utilizzato per la pesa della sostanza. La droga unitamente al citato materiale sono stati sottoposti a sequestro. L'individuo è stato successivamente associato presso la casa circondariale di Trani a disposizione della Autorità Giudiziaria" viene scritto in ultimo dai Carabinieri.