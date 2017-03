Cologno Monzese: sorpresi con droga e 3.500 euro falsi, 3 arresti

Arrestati tre italiani per spaccio. Occultati anche migliaia di euro falsi.

"I Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno tratto in arresto 3 italiani - si riferisce in un comunicato dall'Arma -, rispettivamente di 30, 38 e 48 anni, i più giovani dei quali già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti."



"Gli uomini dell'Arma sono entrati in azione a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che riferivano di un insolito via vai e di un costante odore acre proveniente da un appartamento in un condominio della periferia cittadina di proprietà del 48enne" proseguono i Carabinieri.



"All'esito di alcuni servizi di osservazione discreta, i militari hanno bloccato i due più giovani mentre, appena usciti dall'abitazione segnalata, stavano salendo a bordo di un'utilitaria con un sacchetto contenente 360 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e 1.400 euro in contanti. L'immediata perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire complessivamente 9 kg di marijuana, 250 grammi di cocaina e 850 grammi di hashish occultati in casa e nel solaio, dove sono stati trovati anche 3.500 euro contraffatti, di discreta fattura, in pezzi da 5 e da 20. Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Monza dove rimangono a disposizione dell'Autorità giudiziaria" puntualizza in conclusione la Benemerita.