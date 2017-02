Vasto: uccide investitore della moglie dopo "campagna d'odio" sui social?

Tragedia a Vasto dove un uomo, Fabio Di Lello, ha sparato contro il ragazzo che nel luglio scorso aveva investito la moglie. L'investitore, Italo D'Elisa, era stato accusato di omicidio stradale e attendeva l'udienza per il rinvio a giudizio. Ma sembra che sui social network ci sia stata molta, forse troppa, pressione per avere "giustizia".

"Dopo aver ucciso Roberta, nell'incidente, Italo D'Elisa non ha mai chiesto scusa, né mostrato segni di pentimento. Anzi, era strafottente con la moto: dava fastidio al marito di Roberta e quando lo incontrava, accelerava sotto i suoi occhi" ha spiegato l'avvocato Giovanni Cerella, difensore di Fabio Di Lello, l'uomo che mercoledì ha ucciso a colpi di pistola D'Elisa.



La tragedia è avvenuta a Vasto, all'uscita di un bar, e dopo l'omicidio Fabio Di Lello ha lasciato l'arma usata per freddare Italo D'Elisa con 3 colpi all'addome in una busta di plastica sulla tomba della moglie Roberta Smargiassi, 34 anni, sposata nel 2015. Dopo qualche ora di latitanza, Di Lello si è costituito.



"Fabio era sotto shock - ha aggiunto il suo avvocato - era depresso per la perdita della moglie". La donna morì in un incidente stradale il primo luglio scorso, travolta mentre viaggiava in scooter dall'auto del 22enne Italo D'Elisa che non si era fermato al semaforo rosso, indagato per omicidio stradale aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. L'indagine era stata chiusa a fine novembre ed a breve ci sarebbe stata la prima udienza davanti al gup, che avrebbe dovuto decidere sul rinvio a giudizio.



A Vasto l'incidente stradale aveva avuto molta risonanza, soprattutto perché Fabio Di Lello fu un calciatore del San Salvo e del Cupello e sembrerebbe che per questa storia siano sorte delle fazioni opposte, soprattutto sui social network, a causa in particolare del fatto che D'Elisa era "a piede libero" e a quanto rivela l'avvocato Giovanni Cerella poteva ancora guidare.



Dopo l'omicidio, l'avvocato Pompeo Del Re, legale della famiglia D'Elisa, dichiara però: "C'è stata una campagna di odio da parte dei familiari di questa ragazza. Ora ne vediamo le conseguenze. Vedevamo manifesti dappertutto. Continui incitamenti anche su internet a fare giustizia, a fare giustizia. Alla fine c'è stato chi l'ha fatta. Si è fatto giustizia da sé. Tra l'altro dopo tempo, quindi una premeditazione. - sottolineando - Italo è stato seguito, sono stati seguiti i suoi spostamenti e alla fine è stato ucciso. Sono stati esplosi più colpi di proiettile. È chiaro l'intento e la premeditazione da quando si era verificato l'incidente".



Giampiero Di Florio, procuratore capo di Vasto, commenta: "Non mi parlate di internet. Sono assolutamente contrario a tutte queste forme di comunicazione. Vedo una gioventù malsana che non parla più e si affida a questi commenti spregiudicati. Sono forme di violenze anche quelle. Sono veramente stufo di queste comunicazioni in Rete dove cova l'odio".



Nel dicembre scorso ci sarebbe stato persino un botta e risposta tra i legali delle due parti, tanto che il 5 gennaio il presidente dell'Ordine forense di Vasto, Vittorio Melone, era intervenuto per ristabilire i "criteri di equilibrio e misura", denunciando la "spettacolarizzazione del processo, ancora più inopportuna nella fase successiva alla chiusura delle indagini, che non aiuta i cittadini a comprendere le dinamiche del fatto".