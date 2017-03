Beinasco: bloccano ambulanza contromano e si vantano su Facebook, denunciati

Due automobilisti si sono improvvisati "paladini" del codice della strada e vedendo percorrere un'ambulanza contromano hanno attuato un vero e proprio posto di blocco, costringendo l'autista a tornare indietro e imboccare una strada trafficata. La Croce Rossa di Beinasco ha sporto querela.

Ormai i social network stanno dando alla testa, e forse anche tutti quei film sui supereroi. Per avere forse qualche condivisione in più, infatti, un paio di automobilisti hanno bloccato un'ambulanza che procedeva contromano per evitare il traffico, improvvisandosi agenti della stradale. Senza comprendere che il ritardo che hanno causato poteva costare la vita ad un paziente soccorso per una emorragia interna.



Come riporta La Stampa, infatti, due automobilisti lo scorso 20 marzo "hanno sbarrato la strada a un'ambulanza della Croce Rossa di Beinasco" ed "al grido di 'vergogna, vergogna' li abbiamo fatti tornare indietro in retromarcia", come si sono poi vantanti sulla pagina Facebook di Torino Sostenibile.



I due, infatti, hanno improvvisato un posto di blocco per fermare l'ambulanza che aveva imboccato in contromano l'ingresso dell'Interporto di Orbassano per evitare il traffico. E mentre uno riprendeva la scena con lo smartphone l'altro ha costretto l'autista a fare retromarcia, non prima di aver chiesto "le generalità del nostro operatore. Come fosse un tutore dell'ordine", precisa Davide Castelli, presidente della Croce Rossa di Beinasco, che ha sporto querela presso i Carabinieri contro i due "paladini" del codice della strada.



"Nonostante le spiegazioni del nostro autista, che si è comportato in maniera ammirevole, senza reagire a insulti e provocazioni, quei due soggetti hanno continuato il blocco", prosegue Castelli, chiarendo infine: "Chi si permette di fermare un'ambulanza in corsa per avere un 'mi piace' su qualche social network si deve rendere conto della gravità di quello che sta facendo".