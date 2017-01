Arriva Monkey, la videochat per quando Facebook ti scimmia

Anche se può esser sembrato divertente, chiamarlo Monkey forse non è stata proprio una grande trovata di marketing visto che potrà essere a ragione definito il social della scimmia. Ed infatti, come i simpatici primati, i media mainstream hanno cominciato uno dopo l'altro a descrivere Monkey come il social network destinato persino a far tramontare l'era di Facebook.

Ma cos'ha di così innovativo Monkey? In realtà, apparentemente proprio niente. Monkey infatti è una app che permette di videochattare con degli sconosciuti, e se la conoscenza diventa interessante i due utenti possono continuare a tenersi in contatto collegandosi su Snapchat, anche se nel prossimo futuro verrà inserita una chat interna testuale.



Attualmente, non sembrano esserci ancora dei filtri (quale età, genere, luogo, hashtag) in base ai quali cercare un contatto, ma Monkey assicura che arriveranno nelle prossime versioni. Nonostante questo, i due fondatori della social chat, l'australiano Ben Pasternak e lo statunitense Isaiah Turner, assicurano che Monkey è una app fatta da teenager (hanno rispettivamente 17 e 18 anni) per i teenager. Eppure, è repubblica.it ha riportare che il suo giornalista, provando l'applicazione, si stava connettendo "a un 25enne degli Stati Uniti".