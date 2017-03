Mondiali snowboard cross: bronzo per Michela Moioli nella Sierra Nevada

Michela Moioli vince il bronzo nello snowboard cross ai Mondiali spagnoli di Sierra Nevada. Nessuna medaglia azzurra, invece, in campo maschile.

L'azzurra Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross ai Mondiali spagnoli di Sierra Nevada, aggiudicandosi il primo podio per l'Italia nella rassegna iridata.



La gara della 22enne alpina bergamasca di Alzano è stata tutta in salita, riuscendo a recuperare dopo una partenza che l'aveva relegata fuori dalla zona podio. Alla fine, invece, si è giocata la medaglia con Raffaella Brutto, caduta purtroppo a poche centinaia di metri dall'arrivo.



Michela Moioli è riuscita così a chiudere alle spalle della favorita statunitense Lindsey Jacobellis e della francese Chloe Trespeuch.



Fuori nei quarti di finale invece Sofia Belingheri, la terza italiana che aveva superato le qualificazioni. Nessuna medaglia azzurra è arrivata invece in campo maschile, con Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner ed il campione del mondo in carica Luca Matteotti usciti nei quarti di finale mentre Omar Visintin è arrivato sino alla semifinale. A vincere invece il francese Pierre Vaultier, secondo lo spagnolo Lucas Eguibar e terzo l'australiano Alex Pullin.