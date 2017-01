Coppa del Mondo snowboard: l'azzurro Christoph Mick vince lo slalom parallelo

"Lo snowboard azzurro regala il primo acuto della stagione agonistica. Christoph Mick ha vinto lo slalom parallelo di Coppa del Mondo che si è disputato a Bad Gastein, in Austria, precedendo lo svizzero Fluetsch. Terzo l'austriaco Prommegger" viene segnalato in un comunicato del CONI.



"Per Mick, protagonista di una prova di alto profilo tecnico, si tratta del secondo successo in carriera dopo quello ottenuto a Cortina nel dicembre 2015. - si ricorda - Ha chiuso in sesta posizione Aaron March, nono Maurizio Bormolini. In campo femminile nona Nadya Ochner nella gara vinta dall'austriaca Ulbing."