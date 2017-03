Coppa del Mondo snowboard: March secondo nello slalom, sua Coppa di specialità

Aaron March conquista il secondo posto nello snowboard slalom parallelo di Coppa del Mondo di Winterberg ed alza al cielo la Coppa di specialità.

Aaron March conquista il secondo posto nello snowboard slalom parallelo di Coppa del Mondo di Winterberg, agguantando anche la Coppa di specialità. Il 31enne altoatesino di Vipiteno è stato sconfitto solo dal tedesco Stefan Baumeister



Inoltre "il piazzamento di Christoph Mick (sedicesimo perchè eliminato negli ottavi di finale) consente all'altro altoatesino di concludere al terzo posto nella graduatoria finale di specialità con 1410, preceduto di 30 punti da Baumeister con 1440, mentre Roland Fischnaller (out nei quarti proprio per mano di March) è quarto con 1350 punti" precisa il CONI.



"Viene così ribadita la supremazia della formazione diretta da Cesare Pisoni che anche nel 2016 fece doppietta con il primo posto di Fischnaller (vincitore pure nel 2013) e il secondo di Felicetti - si sottolinea -, per un totale di tre successi di un italiano nella storia di questa disciplina."