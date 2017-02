10 anni di smartphone: impatto sul pianeta è devastante

Un reporti di Greenpeace USA rivela che usare lo smartphone crea "un impatto devastante" per il Pianeta, a causa dei rifiuti elettronici e della corrente utilizzata per la produzione. Inoltre, senza una seria economia circolare, lo smartphone alimenta un incontrollato consumismo.

L'uso dello smartphone non rischia di danneggiare solo la nostra salute ma l'intero Pianeta. Secondo un rapporto diffuso oggi da Greenpeace USA all'inaugurazione del "World mobile congress" di Barcellona, negli ultimi dieci anni, la produzione e lo smaltimento di smartphone (a partire dall'iPhone del 2007) hanno avuto un impatto significativo sull'ambiente.



Solo per citare alcuni dati, dal 2007 a oggi la produzione di smartphone è pari a 7,1 miliardi, causando solo nel 2014 ben 3 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Inoltre, dal 2007 circa 968 TWh sono stati usati per produrre smartphone, che è lo stesso quantitativo di un anno di fabbisogno energetico in India.



Usare lo smartphone, poi, equivale ad alimentare un incontrollato consumismo. Il report svela difatti che appena 2 modelli su 13 hanno batterie facilmente sostituibili. Questo significa che, quando la batteria inizia a scaricarsi, i consumatori sono costretti e sostituire l'intero dispositivo, mediamente ogni due anni.



Nonostante questo, si calcola che nel 2020 le persone che possiederanno lo smartphone saranno 6,1 miliardi, ovvero circa il 70% della popolazione globale.



"L'impatto sul pianeta è devastante", avverte quindi Elizabeth Jardim di Greenpeace USA, sottolineando: "Quando si considerano tutti i materiali e l'energia richiesta per realizzare questi dispostivi, la loro durata e il basso tasso di riciclo, diventa chiaro che non possiamo continuare su questa strada. Abbiamo bisogno di dispositivi che durino più a lungo e, in sostanza, abbiamo bisogno di aziende che adottino un nuovo modello di produzione circolare".