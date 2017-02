Milano sempre più smart city: boom addetti e imprese

Confcommercio commenta i dati sulla crescita a Milano dei settori 'smart'.

"Milano sempre più smart city verso lo Human Technopole: sono 44 mila le imprese - diffondono in una nota dalla Confcommercio -, secondo una elaborazione della Camera di commercio di Milano e 345 mila gli addetti. Milano traina la crescita dei settori 'smart' d'Italia: boom degli addetti, +8% in un anno, in crescita anche le imprese, +0,7%."



L'ente di categoria chiarisce: "Insieme a Roma: +13% gli addetti e +1% le imprese. Un settore guidato nel Paese da Milano e Roma con oltre 100 miliardi ognuna di business su circa 500 miliardi in Italia e oltre 300 mila addetti nelle circa 50 mila imprese dei due motori d'Italia, alla pari nel settore."



«Il successo dei progetti internazionali di ricerca - spiega il Presidente della Camera di Commercio e Confcommercio Milano, Carlo Sangalli - conferma la grande opportunità dello Human Technopole che, con l'Agenzia europea per il farmaco, sarà l'impegno futuro più rilevante di Milano.In questa fase è dunque essenziale l'appoggio concreto del Governo, come conferma la visita del premier Paolo Gentiloni. Vincere queste sfide permette non solo alla nostra città ma a tutto il Paese di rafforzare l'attrattività e gli investimenti economici con benefici per i territori e l'occupazione».



Viene dunque fatto sapere: "I settori smart: hi-tech, autoveicoli, trasporti e logistica, energia-acqua-rifiuti, costruzioni, commercio online, design. In Lombardia si concentrano 102 mila imprese smart sulle 570 mila in Italia, guidate da Milano (44 mila), Brescia e Bergamo con oltre 10 mila, Monza e Varese con oltre 7 mila."



"Gli addetti sono 566 mila, più di uno su quattro dei 2,3 milioni in Italia. Sono 345 mila a Milano, oltre 40 mila a Brescia e Bergamo, circa 30 mila a Monza e Varese. In Italia ci sono 570 mila imprese e 2,3 milioni di addetti.. Dopo Roma e Milano, ci sono per imprese Napoli e Torino, con oltre 20 mila imprese, Bari, Brescia, Salerno, Caserta, Bergamo, Bologna con oltre 10 mila. Per addetti, Torino al terzo posto con circa 150 mila, poi Napoli con 76 mila, Bologna con 51 mila. Superano i 40 mila: Bergamo, Bari e Brescia" si specifica in conclusione.