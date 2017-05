Riforma gioco d'azzardo: con tagli a sole slot rischio crac settore, dice Astro

L'associazione Astro interviene sulla riforma del gioco d'azzardo, chiedendo al governo di rimodulare equamente su tutto il comparto e non solo tagliare le slot machine.

"Ridurre significa togliere: se si toglie a tutti in modo equo e paritario, allora non è mortificante, ma se si scelgono criteri penalizzanti solo per i gestori delle slot machine bisogna essere pronti alle giuste contromosse" dichiara in una nota Massimiliano Pucci, presidente di Astro, associazione che rappresenta le principali aziende di gestione del settore degli apparecchi, intervenendo in merito alla bozza Baretta.



"La riforma del settore del gioco legale in Italia scorre su due binari: - spiega l'Astro - la manovra economica, che prevede l'aumento del Preu e il taglio del 34% delle slot, e la questione ancora aperta dell'accordo tra governo ed enti locali su limiti orari e distanze minime, sulla quale è convocata per domani (oggi, ndr) la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Un meccanismo a doppia mandata che rischia di 'mandare a casa' la quasi totalità dei gestori". "La categoria ha già sopportato riforme onerose negli ultimi mesi, ora tocca ad altri segmenti: riduzione del 34% di parco macchine, taglio dei punti vendita, aumento del preu ad oltre il 60% di cassetto, e a breve una AWP munita di tutor e dispositivo per il controllo dell'età, rappresentano per le imprese di gestione un sacrificio enorme. Ora sulle AWP bisogna dire basta, perché non è di esse che si può continuare a incentrare il profilo del 'problema da risolvere'" prosegue Pucci.



"Come si fa a chiamare 'riforma del gioco' un progetto di riduzione delle sole slot, che rappresentano il 26% di tutta la raccolta giochi? - aggiunge - Alla domanda spontanea, 'e sull'altro 74 che si fa?' saltano agli occhi tutte le contraddizioni del caso". "In questo senso si lasciano senza risposte le questioni della pubblicità, del gioco on line, delle estrazioni virtuali ogni 5 minuti, delle lotterie istantanee sempre più presenti nei bar. - viene infatti osservato - Per questo motivo Astro propone al governo Gentiloni di rimodulare equamente su tutto il comparto dei giochi sia gli interventi previsti dalla manovra che i limiti di distanze e di orari. Un pacchetto di misure alternativo, sempre a carico del settore giochi, in grado di evitare il 'crac' delle aziende di un solo settore e il licenziamento di migliaia di lavoratori".