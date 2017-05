Manovra: emendamento per ridurre del 35% le slot machine

Il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, annuncia un emendamento in manovra sulle slot machine.

"Presentare nella 'manovrina' attualmente in discussione alla Camera, un emendamento che anticipa, tra la fine del 2017 ed i primi mesi del 2018, la riduzione degli apparecchi AWP (slot machine, ndr), a cominciare dai generalisti secondari e dai bar e tabacchi", chiede il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, nel corso di un'audizione alla commissione Finanze del Senato, come riportato dalla Confcommercio.



"La riduzione si attesterà a circa il 35% delle macchine presenti oggi sul mercato, essendo, attualmente, poco più di 400 mila i nulla osta" prosegue Baretta, che punta a "sostituire in tre anni le rimanenti 265 Mila circa AWP con nuove macchine, che mantengono le attuali caratteristiche (bassa giocata, bassa vincita), ma che saranno completamente controllate da remoto e saranno utilizzabili esclusivamente con la tessera sanitaria e adotteranno soluzioni tecnologiche che scoraggino il gioco (tempi allungati, annunci, interruzioni)".