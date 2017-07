Eva Longoria è "Hot & Bothered". Al via la sit-com su Canale 5

In tv: 'Hot & Bothered', in onda da sabato 22 luglio su Canale 5.

"Da sabato 22 luglio, alle ore 13.40, Canale 5 presenta in prima visione tv la sit-com 'Hot & Bothered', irriverente parodia delle telenovela sudamericane con protagonista assoluta un'autoironica Eva Longoria. Smessi i panni della casalinga disperata nella longeva serie tv 'Desperate Housewives', l'attrice e modella statunitense di origini messicane torna protagonista sul piccolo schermo in veste di attrice e produttrice (persino regista nell'episodio numero sei)" divulgano in un comunicato da Mediaset.

Il gruppo milanese prosegue: "In 'Hot & Bothered' (in originale 'Telenovela'), Eva Longoria interpreta Ana Sofia Calderon, star di 'Las Leyes de Pasión', una donna in balia dell'amore la cui vita privata è ancora più tumultuosa di quella interpretata per fiction."

"La sit-com creata da Chrissy Pietrosh e Jessica Goldstein - già dietro i successi di 'Cougar Town' e 'My Name is Earl' - è girata con la tecnica della single-camera. Il cattivo è interpretato da Amaury Nolasco, già visto nei panni di Fernando Sucre in 'Prison Break'. Tra gli altri volti noti, Zachary Levi e Roselyn Sánchez. Così Entertainment Weekly: 'Battute in sequenza, al limite della fisicità, per una comicità classica ma non banale'" si specifica infine.