Anche i vampiri alimentati dal sistema pensionistico italiano

Mario Giordano a 'Quante Storie' sul sistema delle pensioni, in onda lunedì 20 marzo su Rai3.

"Dopo le sanguisughe e i pescecani, i vampiri. Il direttore del Tg4 Mario Giordano prosegue il suo viaggio tra le mostruosità italiane raccontando i vizi del nostro sistema pensionistico nella puntata di 'Quante Storie' in onda lunedì 20 marzo alle 12.45 su Rai3: dai vitalizi milionari ai baby pensionati, tutte le ingiustizie del dopo lavoro in un'inchiesta che denuncia privilegi e abusi. Al termine dell'incontro con Mario Giordano, Corrado Augias lascerà la parola alla scrittrice Michela Murgia per la sua consueta recensione di un libro" riporta in un comunicato la tv di Stato.