Orfani terremoto Amatrice: borse di studio da FederSicurezza e Univ

Prosegue anche nel 2017 l'iniziativa di Univ e FederSicurezza a sostegno due due sorelle rimaste orfane a causa del terremoto di Amatrice.

"Prosegue anche quest'anno l'iniziativa di Univ e FederSicurezza a sostegno di due giovani vittime del sisma di Amatrice della scorsa estate - si spiega in un comunicato -, sopravvissute per miracolo al crollo della casa sotto le cui macerie sono rimaste sepolte per oltre sette ore, e in cui hanno purtroppo perso entrambi i genitori e i nonni. Le piccole Chiara e Francesca, sorelle di 11 e 14 anni, sono oggi affidate alle cure dello zio materno Fabio: una grande responsabilità non solo per quanto riguarda l'aspetto emotivo del trauma subito, ma anche sotto il profilo economico, con tutti gli impegni e i sacrifici che accompagnano la crescita di due giovani ragazze."



"Per sostenere Chiara e Francesca nel difficile cammino che le aspetta nei prossimi anni - sottolineano inoltre le associazioni -, con l'augurio sincero che possano riconquistare quanto prima la loro 'normalità', anche FederSicurezza e Univ hanno deciso di fare la loro parte, assumendo l'impegno di farsi carico dell'educazione delle ragazze fino al compimento dei rispettivi cicli di studio. Dal 2016 fino alla conclusione delle scuole superiori Chiara e Francesca potranno così beneficiare di una 'borsa di studio' del valore di 1000 euro all'anno per ciascuna".



«Un gesto simbolico - dichiara Anna Maria Domenici, Segretario Generale dell'Univ - che ci auguriamo possa contribuire, per quanto possibile, a restituire un po' di serenità, almeno sotto il profilo economico, a questa piccola ma 'grande' famiglia...e perché no, magari anche a suscitare una positiva emulazione da parte di chi potrà e vorrà dare una mano a chi è meno fortunato di noi».