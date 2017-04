Sky, sindacati: azienda apra confronto serio, anche con governo

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni sulla vertenza Sky.

"Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni si dichiarano disponibili a riprendere il tavolo di confronto con Sky partendo dalle stesse condizioni raggiunte dall'accordo con i giornalisti, ossia soluzioni positive per gli annunciati esuberi di Roma e Milano", dichiarano in una nota congiunta le segreterie nazionali dei quattro sindacati di categoria.



"Richiesta da sempre posta dalle organizzazioni sindacali come elemento dirimente per svolgere la trattativa e non si comprende perché ai dipendenti dovrebbe essere riservato un trattamento peggiore di quello scelto per i giornalisti. - ricordano - Riteniamo imprescindibile che per gestire processi riorganizzativi così pesanti ci debba essere l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico e/o del Ministero del Lavoro, propedeutico all'istituzione di un tavolo confronto equilibrato".



"Infine, ancora una volta chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di farsi interlocutori per limitare gli effetti di una scelta industriale che noi continuiamo a ritenere incomprensibile", concludono i sindacati.