Sky: "senza soluzioni a licenziamenti sciopero 17 ottobre sarà solo l'inizio"

Slc Cgil, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni contro Sky.

«Slc Cgil, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni annunciano che, il 17 ottobre, in occasione dell'incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito dell'iniziativa promossa sulla situazione occupazionale di Roma dallo stesso Ministero, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, si terrà lo sciopero dei lavoratori di Sky Roma con presidio sotto il MiSE per rafforzare la protesta contro i licenziamenti ingiustificati di Sky Italia», informano in una nota le segreterie nazionali dei sindacati di categoria.



«Allo sciopero - si spiega - in assenza di una risposta concreta, seguirà una mobilitazione nazionale contro la riorganizzazione che ha portato a centinaia di trasferimenti forzati e licenziamenti sul territorio nazionale e al pressoché svuotamento totale del sito di Roma».

«Ricordando che Sky Italia è stata già condannata, nell'ambito della riorganizzazione, per attività antisindacale dal tribunale di Roma - sottolineano infine le organizzazioni sindacali - nei prossimi giorni si avvieranno ulteriori iniziative di carattere legale atte a contrastare l'inaccettabile comportamento della multinazionale».