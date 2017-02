Sciopero Telecity: proprietà dica come utilizzerà frequenze, dicono sindacati

I sindacati Slc Cgil, Uilcom Uil, Fistel Cisl ed Fnsi sullo sciopero dei lavoratori Telecity.

"Con l'adesione pressoché totale allo sciopero indetto nelle cinque sedi del circuito Telecity, è stata data l'unica risposta possibile ai 69 licenziamenti dichiarati dalla proprietà che non ha fatto nulla per rilanciare il progetto editoriale vanificando i sacrifici sopportati negli ultimi quattro anni dalle lavoratrici e dai lavoratori a causa degli ammortizzatori sociali", dichiarano in una nota congiunta le segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Uilcom Uil, Fistel Cisl ed Fnsi.



"La proprietà dovrebbe spiegare per quale ragione la stessa concessionaria della raccolta pubblicitaria per il gruppo 7 Gold stia registrando la riduzione delle entrate per il circuito Telecity e al contempo abbia problemi di superamento dei limiti di affollamento degli spazi nel resto del gruppo", si sottolinea.



"La proprietà dica anche come intende utilizzare le frequenze di cui è titolare e per le quali paga i diritti d'uso, dato che gli esuberi dichiarati porterebbero a pensare per il futuro a palinsesti fatti di sole televendite e cartomanzia", chiedono quindi le organizzazioni sindacali.



"La vertenza proseguirà non solo con il previsto esame congiunto fra le parti, ma anche coinvolgendo le istituzioni ad ogni livello per il ruolo che loro compete e le altre società del gruppo - assicurano i sindacati - Per questa volta lo sciopero non ha interrotto l'attività svolta in appalto per il gruppo 7 Gold in quanto siamo in attesa di essere convocati per garantire l'assorbimento dei lavoratori, in caso di cambio appalto, con un accordo".