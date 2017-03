Sanità: abolire ticket. Lorenzin passi dalle parole ai fatti, dicono sindacati

CGIL, CISL e UIL a favore dell'abolizione dei ticket sulle ricette mediche.

"Di fronte a milioni di cittadini che rinunciano alle cure per ragioni economiche, da tempo rivendichiamo il superamento dei ticket, considerandoli iniqui e controproducenti", dichiarano in una nota congiunta di CGIL, CISL e UIL.



"Per prima cosa - sottolineano le organizzazioni sindacali - va abolito il super ticket sulle ricette, quindi va organizzata una vera e propria exit strategy per rimuovere uno dei principali ostacoli nell'accesso al SSN pubblico e universale".



"Se il ministro Beatrice Lorenzin alle dichiarazioni vuol far seguire i fatti apra finalmente il confronto con il sindacato confederale", concludono i sindacati.