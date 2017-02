Rinnovo welfare entri in agenda politica: iniziativa unitaria CGIL, CISL e UIL

La CGIL, CISL e UIL per un dare al welfare un nuovo volto.

«Le politiche di un rinnovato welfare, volto all'universalità e all'equità, devono diventare centrali nell'agenda politica del Paese. Per questo CGIL, CISL e UIL rinnovano il loro impegno avviando un percorso comune di mobilitazione e sensibilizzazione per veicolare una piattaforma che ha come punti cardine i temi dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni», affermano, in una nota unitaria, i segretari confederali dei tre sindacati Rossana Dettori, Maurizio Bernava e Silvana Roseto.



«A fronte dell'arretramento del sistema di welfare e dell'aumento delle diseguaglianze e del disagio sociale è necessario riorganizzare e ricostruire un nuovo modello - sostengono le organizzazioni sindacali - che tenga conto dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni a causa della profonda e lunga crisi socio economica».



«Un modello - continuano - in cui il welfare sia non solo uno strumento redistributivo, ma di inclusione sociale, fondato su servizi qualitativamente e quantitativamente sviluppati, e con l'obiettivo della garanzia dei livelli essenziali in tutto il territorio nazionale, sia in ambito sanitario che in quello sociale».



«Occorre operare per rafforzare e in qualche caso ricostruire concretamente la dimensione dell'universalità e dell'equità, che anche nel dibattito pubblico sembrano sfumare. Per questo CGIL, CISL e UIL - concludono Dettori, Bernava e Roseto - hanno deciso di dare il via, insieme, ad un'iniziativa su scala nazionale».