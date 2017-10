Aspettativa di vita: dubbi su esattezza stime Istat, dicono Cgil, Cisl, Uil

CGIL, CISL e UIL nutrono dubbi sull'esattezza delle stime Istat riguardo l'aspettativa di vita, che porta ad un aumento dell'età pensionabile.

"Non tutti i lavori sono uguali, il governo mantenga fede agli impegni assunti nell'intesa del 28 settembre 2016. L'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita comporta conseguenze preoccupanti in un mercato del lavoro caratterizzato da un'elevata disoccupazione sia giovanile che over 50, e in cui sono ancora evidenti le ferite causate dall'aumento repentino dei requisiti pensionistici dovuto alla legge Monti-Fornero, che ha creato il drammatico fenomeno degli esodati", dichiarano, in una nota congiunta, i segretari confederali di CGIL, CISL e UIL Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti, dopo la diffusione dei dati Istat.





I sindacati chiedono quindi "il blocco dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto per il 2019 e l'avvio del confronto per una modifica dell'attuale meccanismo per superare e differenziare le attuali forme di adeguamento, tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita e nella gravosità dei lavori".

"Inoltre - aggiungono i tre dirigenti sindacali - è legittimo qualche dubbio sull'assoluta esattezza delle stime fornite dall'Istat poiché in più di un'occasione l'Istituto ha rettificato misurazioni prodotte anche con notevoli oscillazioni, come nel caso del PIL lo scorso giugno".



Cgil, Cisl e Uil spiegano che "l'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aumento di cinque mesi dell'aspettativa di vita, certificato oggi dall'Istat, porterebbe l'età pensionabile degli italiani a 67 anni, requisito che, a normativa vigente, si sarebbe dovuto raggiungere, nel 2021". "Quindi - proseguono - non si tratta, come affermato scorrettamente da alcuni professori e esponenti delle istituzioni, di minare la tenuta finanziaria del sistema previdenziale ma, al contrario, di garantirne nel tempo la sostenibilità anche sociale".



"Occorre ricordarsi - concludono Ghiselli, Petriccioli e Proietti - che dietro i numeri e gli automatismi esistono persone e storie lavorative, anche per prevenire e limitare i rischi di malattie ed infortuni professionali connessi all'aumento dell'età, e sarebbe molto grave ignorarlo".