Vaticano: stop vendita sigarette dal 2018. Nessun profitto sulla salute

Papa Francesco ha deciso di vietare la vendita delle sigarette all'interno della Città del Vaticano perché "nessun profitto può essere legittimo se mette a rischio la vita delle persone".

A partire dal 2018 non sarà più così conveniente per i cittadini, dipendenti, religiosi e diplomatici della Citta del Vaticano essere dei fumatori. In Vaticano, infatti, le sigarette costano meno perché non hanno le imposte dei Monopoli di Stato ma Papa Francesco non ha intenzione di contribuire al peggioramento della salute delle persone e così ha deciso di vietare la vendita di bionde e affini.

"Le sigarette, vendute ai dipendenti e pensionati del Vaticano ad un prezzo scontato, erano fonte di reddito per la Santa Sede" ammette il potavoce vaticano Greg Burke. "Tuttavia, - precisa - nessun profitto può essere legittimo se mette a rischio la vita delle persone".