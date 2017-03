Genova: in auto con sigaretta e figlio di 8 anni, multata mamma 33enne

Una mamma di 33anni è stata multata alla periferia di Genova perché sorpresa a fumare una sigaretta in auto, anche se a bordo c'era il figlio di 8 anni. Dal 1 febbraio, infatti, sono entrate in vigore le nuove regole sul fumo.

Dal 1 febbraio sono entrate in vigore le nuove regole sul fumo, che vieta anche l'accendersi una sigarette nella propria automobile se a bordo ci sono dei minori o donne in dolce attesa. Il Codacons chiedeva a quel punto maggiorni controlli sulle strade, ed a quanto pare è stato ascoltato.



A Pontedecimo, alla periferia di Genova, una donna di 33 anni è stata pizzicata dai Carabinieri mentre fumava in auto con il figlio di 8 anni ed il marito. Per lei è scattata così una multa da 110 euro.



Per evitare di spaventare il bambino, i militari hanno chiesto alla donna di scendere dall'auto e gli hanno spiegato che stava infrangendo la legge. La donna non ha protestato, ma sembra anzi che si sia scusata per il suo comportamento, accettando la multa.