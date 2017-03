Sigarette elettroniche: svapano 4% di italiani, ma restano i dubbi

I dubbi sulle sigarette elettroniche a 'FuoriTg', in onda lunedì 27 marzo su Rai3.

"Sul treno delle sigarette elettroniche hanno ricominciato a salire in tanti, dopo la botta d'arresto degli ultimi anni dovuta a una campagna sulla loro eventuale dannosità. Secondo il rapporto sul fumo pubblicato nel 2016 dall'Istituto Superiore di Sanità, il 4% degli italiani pratica abitualmente lo 'svapo', neologismo che per la Crusca indica appunto l'atto di fumare una sigaretta elettronica, che ha come risultato l'emissione di vapore acqueo" viene esposto in un comunicato della Rai.



"Che il fenomeno sia in espansione è dimostrato anche dai numerosi forum e gruppi in internet e dai sempre maggiori investimenti in questo settore delle multinazionali del tabacco. Ma restano i dubbi: le sigarette elettroniche sono meno dannose di quelle tradizionali? Quali sostanze nocive possono contenere e in che quantità? Si possono usare in ambienti in cui è vietato fumare? E aiutano davvero a smettere? Se ne parlerà lunedì 27 marzo a 'FuoriTg', lo spazio di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti, in onda in diretta alle 13:40. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il direttore del mensile 'Il Salvagente' Riccardo Quintili e Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità" continua in conclusione la tv pubblica.