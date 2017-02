Roma: troppi incidenti stradali. Cosa fa il Comune per evitarli?, dice Codacons

Il Codacons commenta i troppi incidenti stradali a Roma.

"Ancora incidenti gravissimi sulle strade della capitale, con un'auto precipitata dalla Tangenziale e un anziano investito e ucciso da un autobus" nella citta di Roma, denuncia in una nota il Codacons commentando i fatti di ieri.



"Questi incidenti vanno ad aggiungersi a quelli registrati tra sabato e domenica scorsi, e fanno aumentare il numero di morti, feriti e sinistri gravi a Roma - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Vogliamo sapere cosa è stato fatto per aumentare la sicurezza stradale in città, e quali provvedimenti abbia preso il Comune per tutelare automobilisti, motociclisti e pedoni e limitare il numero di incidenti".



"Chiediamo di incrementare i controlli da parte dei vigili urbani, - conclude - in particolare sulle arterie più veloci, perché proprio la carenza di controlli porta al mancato rispetto delle regole stradali con conseguenze drammatiche sul numero di sinistri".